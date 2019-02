Verbijsterde Belg ontdekt dat bankrovers vanuit zíjn kelder een tunnel groeven

Een Belgische man heeft zonder het zelf te beseffen maandenlang het appartement verhuurd van waaruit bankrovers een tunnel groeven naar de bank die zondag werd overvallen in Antwerpen . ,,Het leek me een chique meneer, zo met zijn kostuum”, zegt Marijn Vercauteren.

De loodgieter werd in november gebeld door iemand die interesse had in het huren van zijn kelderappartement in de Nerviërsstraat in Antwerpen. ,,Eigenlijk dacht ik die ruimte niet meer te verhuren", zegt Vercauteren. ,,Omdat de kleine woonkamer, keuken, badkamer en slaapkamer heel dringend moesten worden opgekalefaterd. Maar toen kwam dat telefoontje.”

Lees ook Klassieke bankkraak in Antwerpen: inbrekers komen binnen via tunnels Lees meer

De geïnteresseerde beweerde dat hij het appartement kwam huren voor zijn broer. Hij schotelde de verhuurder ook diens identiteitskaart voor. ,,Marc Büchman, dat was de naam van mijn huurder. Mogelijk was die identiteitskaart vals”, beseft hij nu.

Zondagavond stond de politie ineens voor zijn deur. ,,Ze wilden weten of het pand uit de Nerviërsstraat mijn eigendom was. Ze zeiden dat bankovervallers vertrokken waren uit een put die ze gegraven hadden in mijn kelderappartement.”

Deftige meneer

De man kan het nog altijd amper geloven. ,,Die man was erg vriendelijk en chique gekleed. Achteraf moet ik toegeven dat ik het eigenlijk al een beetje raar vond dat zo’n deftige meneer interesse had voor mijn verpauperde kelderappartement.”

Artikel gaat verder onder de foto

Volledig scherm In België is een bankoverval in Antwerpen het gesprek van de dag. De dieven kwamen de bank binnen via zelf gegraven tunnels. © BELGA

De dieven kwamen zondag het BNP Paribas Fortisfiliaal in Antwerpen binnen via een gat in de vloer, nadat ze eerst een tunnel van minstens vier meter vanuit het huis van Vercauteren gegraven hadden. Nadat die tunnel gereed was, kropen de daders via het rioleringsstelsel naar de bank. Een nieuwe tunnel leidde hen naar de ruimte met kluizen er in.

Gistermiddag ging het inbraakalarm in het bankfiliaal plots af. De beveiligingsfirma lichtte de politie in, maar die stond voor een gesloten deur. Pas toen medewerkers van de bank de kluisruimte openden, kwam de bizarre waarheid aan het licht.

Eigenaren gefrustreerd

De dieven wisten twintig à dertig van de honderden kluizen open te breken. De eigenaren van de kluizen weten nog altijd niet of ze getroffen zijn. Dat leidde maandagochtend tot de nodige frustratie in het bankkantoor. Slachtoffers zijn vooral Indische en joodse klanten. Ze moesten allemaal een verklaring opstellen over de inhoud van hun kluizen. ,,Maar hoe moeten we ooit bewijzen dat wat we zeggen ook echt klopt?”, klonk het aangeslagen.

Deskundigen onderzochten de tunnels afgelopen nacht. De brandweer moest onder meer voor extra zuurstof zorgen, zodat ze in de riolering konden werken. Naar verluidt is in de tunnels heel wat werkmateriaal van de dieven blijven liggen, net als een matras.

De inbraak had niet goed kunnen aflopen voor de overvallers. Bij Aquafin, dat verantwoordelijk is voor de riolering, hebben ze geen idee hoe de criminelen te werk zijn gegaan. ,,Ik weet niet hoe die inbrekers daar levend zijn uitgekomen”, zei ingenieur Els Liekens vanmorgen op de Vlaamse zender Radio 2. Volgens haar moeten de graaf- en inbraakoperaties levensgevaarlijk geweest zijn.

Verdrinkingsdood

Door een rioleringsbuis kruipen is namelijk niet zonder risico. ,,Als het begint te regenen, komt het regenwater in de riolen terecht en die kunnen zich heel snel vullen. Dat kan tot de verdrinkingsdood leiden als je daar in zit”, aldus Liekens.

,,Daarnaast komt ook het afvalwater van woningen, zoals toiletwater, douchewater en water van de wasmachines in de buizen terecht. Dat brengt afvalstoffen met zich mee. Sommige gassen zitten opgelost in het water en als je daarin begint te woelen - wat bij de inbraakpoging zeker het geval zal geweest zijn - kan er waterstofsulfide vrijkomen. Dat kan zeer snel zeer dodelijk zijn.”

Ook het graven van beide tunnels zelf kan niet zonder gevaar geweest zijn, denkt Liekens. ,,Het graven van een tunnel naar de riolering kan tot grondverzakkingen leiden. Als er bijvoorbeeld werken in de straat gebeuren, dient dat altijd met de nodige beveiligingsvoorschriften te gebeuren. Dat heeft allemaal een enorme impact.”