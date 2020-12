Verbijstering om beelden van volgepakte vertrekhal luchthaven Charleroi

Volgens Verdonck gaat het echter om een momentopname. ,,De groepen die samen staan, zijn families. Er is verder een social distance van 1,5 meter. We hebben personeelsleden in de terminal rondlopen die passagiers wijzen op die sociale afstand én het correct dragen van het mondmasker. Sommige mensen durven dat immers nog altijd ónder de neus te dragen. Bij elke passagier wordt ook de temperatuur gecheckt en iedereen heeft een negatieve coronatest nodig om te kunnen vertrekken”, zegt hij tegen Het Laatste Nieuws .

Regenen

Of het geen optie is om de mensen buiten te laten wachten met die kerstdrukte? ,,Er stonden al passagiers buiten", aldus de CEO. ,,Het was wel aan het regenen. Er stonden ook passagiers in de andere gangen van het gebouw, wat je op de foto’s niet kan zien. Het is niet zo dat iedereen op elkaar gepropt stond. Toegegeven, de rijen waren langer dan te zien is op de foto’s. Maar alles is de hele tijd op een veilige manier gebeurd en onder controle geweest.”