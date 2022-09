Verbijstering om brute mishandeling bejaarde vrouw (89) in Frankrijk

In Frankrijk is grote verontwaardiging ontstaan over een brute mishandeling van een hoogbejaarde vrouw. De politie verdenkt drie jongens van veertien jaar. De burgemeester van Cannes eist harde maatregelen.

Het incident speelde zich afgelopen maandagmiddag af in de wijk La Bocca in Cannes. De video in kwestie - die massaal is verspreid op sociale media - laat de 89-jarige vrouw zien met een tas in de hand, terwijl ze gevolgd wordt door een jongen. Deze haalt plots hard uit met zijn rechterhand en slaat de oude vrouw hard op het achterhoofd. De bejaarde valt op de grond, zichtbaar bewusteloos.

Dan verschijnen twee andere jongens in beeld. Een tiener jat de bezittingen van het slachtoffer, die ze liet vallen tijdens de aanval. De andere minderjarige heeft een smartphone in zijn hand en lijkt de scène te filmen. De drie jongeren zouden volgens de Franse nieuwssite Nice Matin hooguit ‘dertig euro’ hebben gestolen.

Hersenbloeding

Het slachtoffer liep talrijke breuken en een hersenbloeding op. Ze ligt nog in het ziekenhuis, haar leven is niet in gevaar. Toen ze wakker werd, kon ze zich de overval niet herinneren. Maar de bewakingscamera registreerde alles.

Een minderjarige meldde zich na de aanval op het politiebureau, meldt het Franse medium BFMTV. De twee andere vermeende aanvallers, die snel geïdentificeerd konden worden omdat zij bekend waren bij de politie, werden woensdag gearresteerd. Ze ontkenden aanvankelijk hun betrokkenheid, maar veranderden hun verhaal toen ze met de beelden werden geconfronteerd.

Volgens Nice Matin hebben de drie jongeren geen blijk gegeven van ‘spijt, noch van enig besef van de ernst van de feiten’. De jongens van 14 jaar wonen allemaal in de wijk La Bocca, waar het incident zich afspeelde.

Verwildering

De zaak heeft flink wat reacties uitgelokt op sociale media en in de politieke wereld. Voor veel rechtse politici is dit incident het zoveelste bewijs van de l’ensauvagement (de verwildering, red.) van de samenleving.

,,Als het mijn moeder was... zou ik degene zijn die nu in de gevangenis zit.” Het is een forse uitspraak van de burgemeester van Cannes, David Lisnard. De burgervader insinueerde op Twitter dat hij het recht in eigen handen had kunnen nemen, als hij persoonlijk was getroffen door dit brute geweld.

Maatregelen

De burgemeester eist harde maatregelen en heeft zelf ook al actie ondernomen. Hij schreef een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken, Gérald Darmanin. In zijn brief verklaart hij dat de drie vermeende aanvallers ‘tijdens hun verhoor geen spijt hebben betuigd’.

,,Ik verzoek u alles te doen wat in uw macht ligt om ervoor te zorgen dat de uitbetaling van alle sociale steun aan deze gezinnen onmiddellijk wordt opgeschort. Ik van mijn kant heb de betrokken verhuurders reeds verzocht hen uit de sociale woningen te zetten.”

Drie tieners achtervolgen deze vrouw, slaan en beroven haar.

