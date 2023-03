Verborgen gang ontdekt in 4500 jaar oude piramide van Cheops in Egypte

Wetenschappers hebben een verborgen gang van 9 meter lang en 2 meter breed ontdekt in de piramide van Cheops in Gizeh, bij de Egyptische hoofdstad Caïro. Dat heeft het Egyptische ministerie van Toerisme en Oudheden donderdag aangekondigd.

Ahmed Issa, de Egyptische minister van Toerisme, vertelde de aanwezige journalisten op de historische plek in Gizeh dat een gang met een driehoekig plafond was ontdekt aan de noordzijde van de piramide van Cheops, die ook bekend is als de piramide van Khufu. De ontdekking werd gedaan in het kader van het project ScanPyramids, een internationale wetenschappelijke missie die de binnenkant van piramides bestudeert. Voor dat project werken Egyptische experts samen met Franse, Duitse, Canadese en Japanse universiteiten.

Mysterieuze methodes

Sinds 2015 onderzoeken de experts de binnenkant van de piramide met behulp van niet-invasieve technologieën. Zo kunnen de onderzoekers door de monumenten heen kijken, eventuele holtes of onbekende structuren ontdekken en bijleren over de mysterieuze bouwmethodes van de oude Egyptenaren. In 2017 ontdekte ScanPyramids al een holte ter grootte van een vliegtuig in het hart van de piramide van Cheops.

De Egyptische archeoloog Zahi Hawass, die aan het hoofd staat van het wetenschappelijke comité dat toezicht houdt op het project, stelde donderdag dat het heel goed mogelijk was dat de gang iets beschermt. ,,Volgens mij beschermt hij de echte grafkamer van koning Cheops’’, aldus Hawass.

De piramide van Cheops is de laatste van de zeven wereldwonderen die nog overeind staat. Het is de grootste van de drie piramides in Gizeh. Het 4500 jaar oude monument is 139 meter hoog en 230 meter breed.

