Verborgen 'homovlag' in Rusland: 'Niemand had iets in de gaten'

Als je als homo of lesbi niet met de regenboogvlag mag wapperen in Rusland, dan verzinnen we wel een truc, dacht de Spaanse homo- en lesbi-organisatie FELGTB. Ze vlogen tijdens het WK voetbal zes activisten in die poseerden in de voetbalshirts van hun land - en de kleuren van die shirts vormden samen de regenboogvlag.

De zes poseerden in shirts van Spanje (rood), Nederland (oranje), Brazilië (geel), Mexico (groen), Argentinië (blauw) en Colombia (soort van paars). Ze deden dat onder meer in het centrum van de Russische macht: op het Rode Plein bij het Kremlin in Moskou. En bij het symbool van de religieuze macht in Rusland: de grootste Russisch-orthodoxe kathedraal in de stad.

,,De regenboogvlag is een wereldwijd symbool voor de LGTB-gemeenschap, helaas zijn er nog steeds landen waar die vlag verboden is, zoals Rusland", schrijven de organisatoren van de actie Hidden Flag. Onder meer Amnesty International bericht al enkele jaren over stijgende homohaat in Rusland. ,,Op deze manier konden we toch trots met de vlag wapperen, in een strijd waarin we nooit zullen zwijgen", aldus FELGTB.

Quote Veel mensen wilden met ons op de foto. Niemand had echt in de gaten dat we de regenboog­vlag vormden Eric Houter

Op sommige foto's lopen nietsvermoedende politieagenten achter de poserende activisten langs. ,,Niemand had iets in de gaten. Veel mensen wilden ook met ons op de foto: zes mensen in verschillende voetbalshirts, dat vonden ze grappig", vertelt Eric Xavier Houter, de man in het Oranje-shirt.

Broer is biseksueel

Houter is half Nederlands, half Spaans en woont in de regio Barcelona. Zelf is hij heteroseksueel. ,,Mijn broer is biseksueel, hij werd voor deze actie benaderd. Maar hij kon niet en vroeg of ik wilde." Dat wilde broerlief wel, ook al is hij geen activist. ,,Ook heteroseksuelen moeten voor deze zaak strijden. Het hart is groot en moet vrij zijn."

De zes kwamen Rusland binnen op toeristenvisa, op 28 juni, toen het WK al in volle gang was. ,,Natuurlijk wisten we dat er een risico was dat we problemen zouden krijgen. Daarom zijn de foto's ook pas gepubliceerd toen we allemaal het land weer uit waren. Dat de actie geslaagd is, blijkt wel uit het enorme aantal reacties dat ik heb gekregen. Echt heel veel. Ik hoop dat het helpt."

