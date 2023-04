Verdacht overlijden van meisje (10) in Duits kindertehuis: ‘Onderzoek focust op drie tieners’

In een jeugdzorginstelling in het zuiden van Duitsland is een 10-jarig meisje onder verdachte omstandigheden om het leven gekomen. Er zijn aanwijzingen van betrokkenheid van derden, maakten politie en justitie woensdag bekend.

Medewerkers van de instelling in het stadje Wunsiedel, zo’n 90 kilometer ten noordoosten van Neurenberg (Beieren) en niet ver van de Tsjechische grens, troffen het slachtoffer dinsdag omstreeks 08.45 uur levenloos aan in een kamer. Ze alarmeerden de hulpdiensten, maar een medisch noodteam kon slechts de dood van het meisje vaststellen. Een eerste lijkschouwing leverde aanwijzingen op van een onnatuurlijke dood ‘door invloed van buitenaf’, waarbij een levensdelict niet is uitgesloten. De politie gaat er tot nu toe van uit dat het meisje - bewust of onbedoeld - is gedood.

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) in de stad Hof, zo’n 45 kilometer noordelijker, worden alle opties opengehouden in het onderzoek. ,,Er zijn nog geen verdachten en er zit ook niemand vast’’, zei woordvoerder Matthias Goers woensdagmiddag tegen de regionale omroep Bayerische Rundfunk.

Drie tienerjongens

Daarmee sprak hij berichtgeving tegen van boulevardblad Bild. Dat had eerder op de dag onder verwijzing naar bronnen rond het onderzoek gemeld dat drie verdachten in voorarrest zaten: twee 11-jarige jongens en eentje van 16 jaar.

Het Duitse persbureau DPA meldde later dat de rechercheurs in hun onderzoek naar de dood van het meisje focussen op de drie tieners. Die zijn overgebracht naar een jeugdbeschermingsinrichting, luidde het onder verwijzing naar bronnen in ‘veiligheidskringen’

De plek waar het slachtoffer werd gevonden, is volgens het OM tevens de plaats delict. Het sporenonderzoek was woensdag nog in volle gang. Ook elders in het gebouw en buiten waren forensische speurders aan het werk. Rechercheurs gingen intussen verder met het ondervragen van bewoners en medewerkers van kinder- en jeugdzorgcentrum St. Josef. Ze krijgen psychische bijstand van een crisisteam.

Het jeugdzorgcentrum biedt onderdak aan 89 kinderen, jongeren en jongvolwassen tussen de drie en achttien jaar uit heel Duitsland. Ze kunnen door omstandigheden niet thuis wonen en krijgen hulp bij hun opvoeding. ‘Een grotere groep’ ontbreekt momenteel vanwege de paasvakantie, zei een woordvoerster. Een deel van die groep is volgens haar op wintersport. Voor de achterblijvers vonden maandag activiteiten plaats variërend van het maken van ‘paasnestjes’ van deeg tot een jongerendisco, meldde de regionale omroep.

Schokkend

De Beierse minister van Binnenlandse Zaken Joachim Herrmann (CSU) liet woensdag weten ‘diep geschokt en verbijsterd te zijn door deze afschuwelijke daad’. Locoburgemeester Manfred Söllner van Wunsiedel (SPD) zei eveneens diep geraakt te zijn en sprak van een ‘schokkende ervaring’ voor veel inwoners van de stad. ,,We kunnen het niet geloven.”

De dood van het meisje in de jeugdzorginstelling in Beieren veroorzaakt ophef in heel Duitsland. Dat komt vooral doordat het de tweede verdachte tienerdood binnen een maand is in de Bondsrepubliek. Op 11 maart werd in Freudenberg in de deelstaat Noordrijn-Westfalen een 12-jarig meisje dood aangetroffen in een bos. Haar beste vriendin (13) en een ander schoolgenootje (12) bekenden dat ze Luise neerstaken en bloedend achterlieten. Ze zouden uit wraak hebben gehandeld na een ruzie.'

