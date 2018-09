Verdacht tweetal 'Spa' maand langer vast

'Misdaad­vrij' eilandje geschokt door eerste diefstal in twintig jaar

10:45 De 160 bewoners van een vredig, veilig eilandje voor de kust van Schotland zijn geschokt nu er 2250 euro is gestolen uit het lokale hotel. Het is de eerste misdaad in twintig jaar. Toen werd er een fiets ontvreemd.