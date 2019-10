Verdachte bloedbad El Paso pleit onschuldig

Zijn aanwezigheid in de rechtbank donderdag was de eerste keer dat Crusius in het openbaar werd gezien sinds de aanval op 3 augustus. Een volgende zitting staat gepland voor 7 november.



De zitting duurde slechts kort. Gekleed in een blauw jasje, wit overhemd en een grijze flanellen broek liep Crusius achter zijn twee advocaten de zwaar beveiligde rechtszaal in. De publieke tribune was volgepakt met zo’n honderd familieleden en vrienden van de slachtoffers.



Crusius toonde geen enkele emotie en sprak slechts twee keer. ,,Yes, your honor’’, antwoordde hij toen rechter Sam Medrano hem vroeg of zijn naam correct was geschreven op de dagvaarding. Daarna zei hij ,,niet schuldig’’ toen Medrano hem vroeg naar wat hij ging pleiten. Binnen drie minuten was Crusius weer weg.



De schietpartij wordt behandeld als binnenlands terrorisme. Uit het onderzoek blijkt dat de schutter tijdens zijn aanval vooral Mexicanen wilde doden. Crusius sprak openlijk met de politie na zijn arrestatie en zag af van zijn zwijgrecht. Hij bekende onmiddellijk aan de agenten dat hij de schutter was.