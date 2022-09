‘Verdachte doodgeslagen transman Duitsland is oud-bokskampioen met Russische nationaliteit en strafblad’

De twintiger die ervan verdacht wordt een 25-jarige transman te hebben doodgeslagen in het Duitse Münster, vorig weekend tijdens een Pride-evenement, is volgens Bild am Sonntag een afgewezen asielzoeker uit Rusland met een ‘recente’ veroordeling wegens letsel op zak.

De vrijdag gearresteerde verdachte verscheen gisteren voor de onderzoeksrechter, die zijn voorarrest wegens het toebrengen van lichamelijk letsel met de dood tot gevolg verlengde. De man is volgens de Duitse zondagskrant Nuradi A., die de Russische nationaliteit heeft en in 2017 Duits jeugdkampioen boksen zou zijn geweest. Niet onbelangrijk gelet op de feiten van het geweldsincident waarvan hij wordt verdacht.

De twintiger zou de 25-jarige transman Malte C. vorige week zaterdag tijdens de Christopher Street Day-viering in de binnenstad een vuistslag in het gezicht hebben gegeven, omdat hij het opnam voor drie lesbische vrouwen die het mikpunt waren van homofoob geweld door de vermeende homohater. Toen hij tussenbeide kwam, sloeg de man hem zo hard in het gezicht dat hij zijn evenwicht verloor. Bij de volgende klap verloor C. het bewustzijn en viel met zijn hoofd op het asfalt. De aanvaller ging er met een metgezel vandoor, het slachtoffer werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden. Vrijdagochtend bezweek hij aan zijn verwondingen.

‘Verlenging voorarrest niet gebruikelijk’

Volgens de advocaat van de verdachte is verlenging van het voorarrest niet gebruikelijk in dergelijke zaken, waarin de dader de dood van het slachtoffer ‘helemaal’ niet wilde. ,,Hier is de situatie anders vanwege de media-aandacht. Daarnaast liet de onderzoeksrechter zich leiden door het strafblad van mijn cliënt”, zegt Siegmund Benecken tegen Bild.

In het overzicht van de strafbare feiten waaraan A. zich schuldig maakte staat volgens de krant dat de rechtbank in Münster hem onlangs veroordeelde tot een jeugdstraf (voor adolescenten minstens zes maanden, red.) wegens het toebrengen van lichamelijk letsel. De magazijnmedewerker met alleen een middelbareschooldiploma werd ook herhaaldelijk vervolgd voor drugsdelicten, maar de procedures werden telkens gestaakt.

A. zou acht jaar geleden met zijn moeder naar Duitsland zijn gekomen en tevergeefs asiel hebben aangevraagd. Hij zou nog niet zijn uitgezet omdat de Duitse immigratiedienst zijn verblijfsvergunning van de zomer met een jaar verlengde vanwege de oorlogssituatie. Daardoor is er een verbod op uitzetting naar Rusland. De vader van de twintiger woont volgens de krant in Tsjetsjenië, een autonome deelrepubliek van de Russische Federatie. Tsjetsjenen hebben de Russische nationaliteit.

Schokgolf in Münster en omgeving

Het nieuws over de dood van Malte C. als gevolg van zijn burgermoed veroorzaakte een schokgolf in Münster en daarbuiten. Burgemeester Markus Lewe (CDU) reageerde ontzet. ,,Deze vreselijke gebeurtenis laat zien dat we ons nóg meer moeten inzetten voor gelijkheid en acceptatie van mensen met verschillende seksuele geaardheden”, zei hij vrijdag.

De burgervader kondigde aan dat de vlag halfstok zou gaan op alle openbare gebouwen in de stad en dat hij om 18.00 uur zou deelnemen aan een betoging tegen homogeweld. Die trok volgens lokale media zeker 6500 mensen. Daarna vond ter nagedachtenis aan Malte C. een herdenkingsbijeenkomst plaats op de plaats delict waaraan honderden mensen deelnamen.

Volgens het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken werden in 2021 in totaal 870 gevallen geregistreerd in de categorie ‘seksuele oriëntatie’ waarvan 164 geweldsmisdrijven. In de categorie ‘geslacht/seksuele identiteit’ ging het om 340 gevallen waarvan 57 gewelddaden.

