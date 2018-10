Verdachte moord Bulgaarse journaliste in Duitsland gepakt

Er is volgens de aanklagers dna-materiaal gevonden dat hem in verband brengt met de in Ruse gepleegde misdaden. Bulgaarse media meldden dinsdagavond laat al dat een hoofdverdachte na de moord zondag naar Duitsland is gevlucht. Daar zou zijn moeder wonen. In haar woning zou de Duitse politie ook de mobiele telefoon van Marinova hebben aangetroffen.

Krasimirov zou Marinova niet hebben gekend en het is niet duidelijk of de misdaad iets te maken heeft met het journalistieke werk van de tv-presentatrice Marinova. Ze was onder meer bezig met een verhaal over gesjoemel in Bulgarije met geld van de EU. Ze werd zaterdag in haar woonplaats Rusa aan de Roemeense grens vermoord.