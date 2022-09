Verdachte opgepakt voor bomaanslag IRA in 1996 in Manchester

Door de bomaanslag in Manchester raakten destijds ongeveer 250 mensen gewond, er vielen geen doden. Volgens de BBC wordt de aanslag gezien als de grootste bom die tot ontploffing kwam op het Britse vasteland sinds de Tweede Wereldoorlog. Er is nooit iemand aangeklaagd voor de terroristische daad die werd opgeëist door de IRA, het Ierse Republikeinse Leger.

De dag van de aanslag waren er behalve winkelend publiek ook veel voetbalfans aanwezig in de stad omdat later die dag Engeland en Schotland tegen elkaar speelden in Londen tijdens het EK voetbal. Het gebied werd geëvacueerd nadat de politie werd gewaarschuwd via de telefoon. Desondanks vielen er toch honderden gewonden door de bom, die verstopt zat in een vrachtwagen. Het centrum van de stad werd zwaar beschadigd.

In de vorige eeuw woedde een bloedige strijd in en over Noord-Ierland, ook wel bekend als The Troubles, waarbij 3500 doden vielen. De katholieke republikeinen wilden dat het gebied weer bij Ierland zou gaan horen, de pro-Britse en protestantse unionisten vonden dat Noord-Ierland in het Verenigd Koninkrijk moest blijven. Met het Goede Vrijdag-akkoord in 1998 werd een breekbare vrede gesloten