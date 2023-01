Verdachte schietpartij Californië dood aangetroffen in busje

UPDATEDe man die ervan wordt verdacht dit weekend zeker tien mensen te hebben doodgeschoten na Chinees Nieuwjaar in Monterey Park, bij Los Angeles, is dood aangetroffen in een busje. Het gaat om een 72-jarige man. Volgens de politie heeft hij zichzelf doodgeschoten toen agenten het busje naderden. Korpschef Robert Luna maakte dat vannacht rond 02.20 uur (Nederlandse tijd) bekend tijdens een persconferentie, nadat eerder op de dag een voertuig was aangetroffen in Torrance, ten zuiden van die Amerikaanse stad in Californië. Agenten kregen de wagen enkele uren na het drama in het vizier.

Het motief van de verdachte, een man van Aziatische afkomst, is nog niet bekend. Hij schoot volgens ooggetuigen in een nachtclub op willekeurige mensen en vluchtte. Zo’n twintig minuten later werd even verderop, in Alhambra, door dezelfde verdachte ook geprobeerd een aanval te plegen, maar die werd afgeslagen door omstanders en een wapen werd afgenomen.

Politiekorpschef Robert Luna noemde het op de persconferentie een van de ,,gruwelijkste zaken” in zijn regio. Met vijf dode vrouwen en vijf dode mannen gaat het om de dodelijkste schietpartij sinds Uvalde vorig jaar, toen daar in Texas negentien kinderen en twee leerkrachten om het leven werden gebracht.

Klopjacht

De politie begon een klopjacht op de man, die is geïdentificeerd als de 72-jarige Huu Can Tran, nadat hij het vuur had geopend in een dancing. Hij schoot er willekeurig om zich heen. Tien mensen overleden en tien anderen raakten gewond. Sommige gewonden liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis.

Volgens sheriff Robert Luna kwam er informatie binnen dat de verdachte met een witte bus zou zijn weggereden. Agenten vonden twee van dit type voertuigen op iets meer dan 40 kilometer van Monterey Park waar de schietpartij plaatsvond. De ene stond geparkeerd en bleek loos alarm. De andere bus werd klem gereden en meer dan twee uur lang omsingeld. Op live-beelden die vanuit een helikopter werden gemaakt, was te zien hoe twee gepantserde politievoertuigen de auto aan de voor- en achterzijde hadden geblokkeerd.

Nadat de wagen met drones was geïnspecteerd, sloegen zwaar bewapende agenten de ruit in van de bijrijdersstoel. Op de beelden was te zien hoe een bestuurder voorovergebogen op het stuur lag. Mogelijk gaat het om de overleden schutter, maar de politie heeft dat nog niet bevestigd. Volgens lokale media werden er schoten gehoord, tijdens de omsingeling. Het is nog onduidelijk of die van de verdachte zelf kwamen of van agenten.

De politie van Los Angeles verspreidde tijdens de zoektocht een aantal foto’s van de schutter. Daarop is een man van Aziatische afkomst te zien, gekleed in een zwarte jas en met een muts op zijn hoofd. Zijn leeftijd werd geschat tussen de 30 en 50 jaar. De politie stelt in het bericht dat deze man vermoedelijk ook betrokken is bij nog een incident bij een andere discotheek een kwartier later. Hier wilde hij naar binnen met zijn wapen, maar omstanders wisten dat na een worsteling van hem af te pakken, waarna hij op de vlucht sloeg, vertelde Sheriff Robert Luna op een persconferentie.

‘Volstrekt willekeurig’

Na de eerste schietpartij ontstond grote paniek. Seung Won Choi, eigenaar van een barbecue-restaurant gespecialiseerd in vis in de buurt van de danszaal, zei tegen The Los Angeles Times dat drie mensen zijn zaak in paniek binnenstormden en riepen dat hij de deur op slot moest doen. Ze waren gevlucht voor een man die het vuur had geopend in een danszaal. Hij zou munitie bij zich hebben gehad om zijn semiautomatische geweer te kunnen herladen.

Wong Wei, die in de buurt woont, vertelde de krant dat zijn vriendin zich in de toiletruimte van de dancing bevond op het moment dat de schietpartij begon. ,,Toen ze eruit kwam, zag ze een schutter en drie lichamen.’’ De vrouw vluchtte naar de woning van haar vriend. Wei vernam later van vrienden dat de schutter zonder onderscheid te maken in het rond leek te schieten met een vuurwapen met een lange loop.

