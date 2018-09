'Verdachte Skripal-zaak hoge GROe-officier'

Parijze­naar krijgt drie maanden cel nadat hij vrouw in bus op haar billen sloeg

4:20 In Parijs is een dertigjarige man voor het eerste veroordeeld wegens 'seksistische belediging', sinds begin augustus in Frankrijk een wet werd ingevoerd tegen seksistisch en seksueel geweld. De dertiger had in beschonken toestand een vrouw tijdens een busrit op de billen gekletst en beledigd. Hij krijgt een geldboete en een celstraf van negen maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk.