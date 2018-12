Verdachte van aanslag Straatsburg doodgeschoten door politie

Video en updateDe vermoedelijke dader van de terreuraanslag in Straatsburg, dinsdagavond, is doodgeschoten door de politie. Dat gebeurde toen Chérif Chekatt (29) op straat het vuur opende op drie politiemensen, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken.

Chérif Chekatt werd doodgeschoten in de Rue du Lazaret in Neudorf, de wijk van zijn jeugd in het zuiden van Straatsburg. Volgens minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner schoot Chekatt omstreeks 21 uur op drie politiemensen van een “gespecialiseerde veldbrigade”.

,,Zij zagen hem ronddolen op straat. Toen ze hem probeerden te stoppen, draaide hij zich om, keek hen aan en opende het vuur. Ze vuurden onmiddellijk terug en neutraliseerden de aanvaller’’, aldus de bewindsman.

Volgens een bron dichtbij het onderzoek werd Cherif Chekatt vanmiddag gespot door een vrouw die constateerde dat hij op de gezochte aanslagpleger leek én gewond was aan zijn arm. De vrouw belde de politie, die inwoners van Straatsburg gisteravond vroeg om elke informatie over de voortvluchtige terrorist door te geven.

Machinepistool

Een plaatselijke journalist schrijft onder een met een smartphone gemaakt filmpje van iemand die op straat ligt voor het pand met huisnummer 74, dat Chekatt werd doodgeschoten met een machinepistool.

Volgens een AFP-journalist verzamelden tientallen politievoertuigen zich in de straat waar Chérif Chekatt werd doodgeschoten. Een paar minuten eerder vloog een helikopter met een krachtig zoeklicht over de wijk Neudorf. Een ‘beveiligingsperimeter’ blokkeerde de toegang tot de straat. Toeschouwers achter de politielinten juichten de politie toe na het nieuws dat de vermeende aanslagpleger was gedood. “Bravo !!!”, riepen enkele.

In dezelfde Straatsburgse wijk voerde de politie vanmiddag een grote ‘verificatieoperatie’uit waarbij zwaarbewapende en door schilden beschermde politieagenten zich groepsgewijs verplaatsten en huizen binnengingen. De politieactie was onderdeel van de klopjacht op Chérif Chekatt.

Taxi

Chérif Chekatt liet zich dinsdag meteen na de aanslag met een taxi afzetten in Neudorf. Volgens de taxichauffeur schepte de terrorist op over zijn daden. ,,Hij zei: Weet je wat ik heb gedaan? Ik heb tien mensen gedood. Voor onze broeders die in Syrië zijn gestorven’’, verklaarde de bestuurder tegenover televisiezender France 2.

Het gesprek met Chekatt duurde volgens hem ongeveer drie minuten. De terrorist vertelde ook trots over een huiszoeking bij hem, eerder die dag. ,,Politieagenten vielen vanmorgen mijn huis binnen. Ze vonden een granaat.’’

De taxichauffeur denkt dat Chekatt zich veilig voelde bij hem en hem in vertrouwen nam omdat hij moslim is. ,,Ik heb religieuze symbolen in mijn auto waaronder een gebedsketting aan de achteruitkijkspiegel.’’

Vijfde aanhouding

In het onderzoek naar de aanslag werd vandaag een vijfde verdachte aangehouden. Dat meldde het Openbaar Ministerie in Parijs. Het zou gaan om iemand die Chekatt onderdak bood de nacht voor de terreuraanslag.

Alle vijf personen die nu in voorlopige hechtenis zitten in verband met de zaak komen uit de familie-, vrienden- en kennissenkring van de aanslagpleger.

Honderden politieagenten hebben afgelopen dagen gezocht naar de Straatsburg-schutter. Die maakte minstens 16 slachtoffers. Het gaat om drie doden en dertien gewonden van wie vijf zwaargewond zijn inclusief iemand die hersendood is.

IS

Terreurbeweging IS eiste vanavond de aanslag op de kerstmarkt in Straatsburg op. ‘Chérif Chekatt was een van onze soldaten’, luidde het in een verklaring van persbureau Amaq dat verbonden is aan Islamitische Staat.

Volgens het communiqué gaf de Fransman met zijn daad gevolg aan de oproep om burgers te viseren (van de landen) van de internationale coalitie die IS bestrijdt in Syrië en Irak.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm Het pand waar Chérif Chekatt zich verscholen had. © Google Street View