Verdachte van moord op Dean (4) krijgt gunstregime in gevangenis: ‘Werkt als hulpje van de cipiers’

Dave D.K. (35), hoofdverdachte van de moord op en ontvoering van de 4-jarige Dean Verberckmoes, heeft een bevoorrechte positie gekregen in de gevangenis in Brugge. Hij doet allerhande klusjes waardoor zijn celdeur veel vaker openstaat dan andere. Dat uitgerekend D.K. dat vertrouwen krijgt - hij is al eens veroordeeld voor de dood van een kind - stuit heel wat medegedetineerden tegen de borst.