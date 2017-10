Verdachte verdwijning Mäelys: Herinner me niet dat ik haar heb aangeraakt

Terwijl de eind augustus in Frankrijk verdwenen Maëlys nog altijd spoorloos is, komen er steeds meer details naar buiten over de avond van haar verdwijning. Het Franse weekblad L'Express kreeg namelijk inzage in het getuigenverhoor van hoofdverdachte Nordahl L. Daar blijken nogal wat tegenstrijdigheden in te staan.

De 9-jarige Maëlys de Araujo verdween eind augustus na een bruiloftsfeest in de gemeente Pont-de-Beauvoisin waar Nordahl te gast was als vriend van de bruidegom. De politie vermoedt dat het meisje ontvoerd is. Verschillende zoektochten leidden echter tot niets en de politie heeft nog te weinig aanknopingspunten om de avond precies te kunnen reconstrueren.



Met de aanhouding van hoofdverdachte Nordahl L. (38) lijkt er nu toch schot in de zaak te komen. Begin september werd hij officieel in staat van verdenking gesteld nadat er DNA van Maëlys was gevonden in zijn auto. L'Express wist de hand te leggen op een uitgeschreven versie van het verhoor van L. door de politie op de dag van zijn aanhouding. Dat roept een aantal vragen op.

Dierenliefde

Nordahl L., een voormalig militair en kickbokser die zijn carrière drastisch omgooide en hondentrainer werd, zag Mäelys naar eigen zeggen voor het eerst tijdens het bruiloftsdiner. ,,Toen ik aan tafel zat en zij een foto van mijn honden zag op mijn telefoon, heb ik met dat kleintje gepraat. Dat was de eerste keer dat ik haar zag", gaf hij aan tijdens zijn verhoor. Volgens L. was haar moeder Jennifer daarbij, maar die spreekt dat zelf tegen. De man zou in haar ogen enkel misbruik hebben willen maken van de dierenliefde van haar dochter.



Het meisje dook later op de avond weer op toen L. bij zijn auto stond op de parkeerplaats van de feestlocatie. Ze zou zijn honden in het echt hebben willen zien. Volgens L. was Maëlys in het gezelschap van een blond jongetje met een ballon. ,,Ik heb toen de deur aan de passagierskant opengedaan. Ik heb ze laten zien dat ik ze niet bij me had. Dat kleine blonde jongetje en Maëlys zijn ingestapt, dat duurde vijf, zes seconden."

Quote Ik kan me niet herinneren dat ik haar in mijn armen heb genomen Nordahl L. In de auto werd door de politie slechts DNA van Maëlys gevonden, van het blonde jongetje ontbreekt ieder spoor. L. kon tijdens zijn verhoor ook niet meer op zijn naam komen. Een getuige gaf bovendien aan alleen Maëlys bij de auto van L. te hebben gezien.



Toen hem gevraagd werd waarom hij pas na de dna-vondst deze details prijsgaf, stelde Nordahl dat hij gedronken had die avond. Door erover te praten waren er flarden van de avond naar boven gekomen. Nordahl ontkent het meisje te hebben aangeraakt. ,,Ik kan me niet herinneren dat ik haar heb aangeraakt. Misschien toen ik haar hielp met instappen, aangezien het een driedeurs is. Maar ik kan me niet herinneren dat ik haar in mijn armen heb genomen."

De eigenaar van een bar hangt een poster op voor de zoektocht naar Maëlys. © AFP

Verdwenen

Quote Ik heb helemaal niet overgegeven. Ik moest gewoon plassen Nordahl L. L. maakte zichzelf nog verdachter door tijdens de avond twee keer te verdwijnen en door twee verschillende telefoons te gebruiken. Iets na middernacht zou hij naar eigen zeggen even naar zijn moeder zijn gegaan om zijn korte broek te vervangen, nadat daar rode wijn en braaksel op terecht zou zijn gekomen. De broek zou hij hebben weggegooid om te voorkomen dat zijn moeder hem zag.



Rond drie uur 's nachts werd er een zoektocht op touw gezet om Maëlys te vinden. L. zou toen volgens een bekende van hem naar het toilet zijn gegaan om over te geven. Hij bestrijdt dat echter: ,,Ik heb helemaal niet overgegeven. Ik moest gewoon plassen."



Even later gaf zijn tweede telefoon een signaal af buiten de feestlocatie. Volgens L. was hij even drugs halen, maar kon hij de naam van de dealer niet geven. Ook beëindigde hij daags erna het abonnement van die bewuste telefoon.

Bandenspray

Misschien nog wel opmerkelijker is het feit dat L. zijn auto daags na het voorval grondig schoonmaakte. Dat deed hij aan de andere kant van het dorp, 'omdat daar de was van betere kwaliteit is'. Ruim twee uur nam hij de tijd om de wagen van top tot teen schoon te maken, in zijn lezing van het verhaal omdat hij hem aan een vriend wilde verkopen. Hij gaf toe daarbij bandenspray te hebben gebruikt om de kofferbak en matten voor in de auto weer mooi zwart te maken.



Grote vraag voor de recherche is nu wie er precies de waarheid spreekt en of L. slachtoffer is van een samenloop van omstandigheden of toch een vals alibi heeft. De ouders van Maëlys hebben hem gevraagd om toch vooral de waarheid te spreken. Naar verwachting zal hij binnenkort opnieuw verhoord worden. Zijn advocaat wenste niet te reageren op de uitgelekte informatie.