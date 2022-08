Verdachten aangeklaagd voor gevangenismoord op bejaarde topcrimineel en FBI-verklikker Bulger

De Amerikaanse justitie heeft drie verdachten aangeklaagd voor de moord op de beruchte Amerikaanse crimineel James ‘Whitey’ Bulger, die in 2018 op 89-jarige leeftijd in een zwaarbeveiligde gevangenis werd vermoord. Twee van de verdachten zaten al vast, de derde was vrijgelaten maar is donderdag opnieuw gearresteerd vanwege de moord op de voormalige FBI-informant.

De dood van Bulger in 2018 bracht de gemoederen in de Verenigde Staten flink in beroering. Waarom de ziekelijke 89-jarige vanuit Florida, via Oklahoma, naar de gevangenis van Hazelton (West Virginia) werd overgeplaatst en daar zonder enige bescherming tussen de reguliere gevangenen werd gezet, was de grote vraag. De voormalige gangster uit Boston, die op zijn veertiende voor het eerst werd gearresteerd, had last van een heupblessure en zat in een rolstoel toen hij werd aangevallen. Enkele uren na zijn aankomst in Hazelton werd hij dood aangetroffen in zijn cel.

Volledig scherm Fotios 'Freddy' Geas, een van de verdachten van de moord op Bulger. © AP Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft donderdag bekendgemaakt dat de 55-jarige Fotios ‘Freddy’ Geas, die zelf een levenslange gevangenisstraf uitzit, er samen zijn 48-jarige medegevangene Paul J. ‘Pauly’ DeCologero van wordt verdacht Bulger te hebben doodgeslagen. Een derde voormalige gevangene, Sean McKinnon (36), zou daarbij betrokken zijn geweest. Hij was al vrijgekomen maar is donderdag opnieuw gearresteerd. De autoriteiten hadden de verdachten direct na de moord al op het oog, maar het onderzoek liet lang op zich wachten.

Bulger, die in 2013 tot twee keer levenslang werd veroordeeld, had een uitgebreid pakket aan misdaden op zijn conto staan, waaronder de betrokkenheid bij elf moorden, afpersing en drugshandel. In de zeventiger en tachtiger jaren was hij de baas over de Winter Hill Gang, een groep Ierse criminelen die gevreesd werd in Boston. Bulger schakelde diverse rivalen uit door de FBI te tippen en groeide uit tot een machtige figuur in de onderwereld van Massachuchetts. Toen iemand hem op zijn beurt verraadde, zette Bulger het op een lopen.

Verleden als verrader

De topcrimineel wist jarenlang uit handen van de politie te blijven, maar werd in 2011 na een tip opgepakt en draaide de gevangenis is. Zijn verleden als verrader zorgde ervoor dat bejaarde ook binnen de gevangenismuren veel vijanden had. Een daarvan zou de toen 51-jarige Freddy Geas zijn, een maffiamoordenaar die samen met zijn broer een levenslange straf uitzat voor een serie gewelddadige delicten. In 2003 schoot Geas op een parkeerterrein Adolfo ‘Big Al’ Bruno, hoofd van de beruchte maffiafamilie Genovese, dood.

Geas stond erom bekend een hekel te hebben aan ‘ratten’, verklikkers, en aan mannen die vrouwen misbruiken. Dat zou het motief zijn voor de moord op Bulger, die informatie gaf over concurrerende criminelen aan de FBI en ook vrouwen vermoordde.

In 2013 kreeg Bulger een levenslange gevangenisstraf, die hij tot zijn overplaatsing in 2018 uitzat in instellingen waar hij extra bescherming genoot. Hij kampte de laatste jaren van zijn leven met gezondheidsproblemen.

Volledig scherm Bulger na een arrestatie in 1953 op een politiefoto. © AP