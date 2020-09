Verdachten dood George Floyd voor het eerst samen voor de rechter

Tranen bij moeder nadat maar één iemand naar verjaardag van zoon (5) met Down komt

11 september ‘Wat een vreselijke dag. Mijn hart is gebroken.’ Met die woorden heeft een Amerikaanse vrouw een emotionele video op TikTok geplaatst waarin ze vertelt over het verjaardagsfeestje dat ze voor haar 5-jarige zoon met het syndroom van Down organiseerde. Er kwam maar één vriend langs.