Verdwaalde en zieke orka in Seine dood aangetroffen

De verdwaalde orka in de Franse rivier de Seine is een natuurlijke dood gestorven. Het ernstig zieke dier werd maandagochtend dood aangetroffen na eerdere pogingen van deskundigen om het terug te leiden naar zee.

De orka leed aan een schimmelplaag, wat veel leed kan bezorgen en mogelijk de reden is dat het dier verdwaald is geraakt. De Franse autoriteiten maakten zondag bekend dat experts hadden besloten het doodzieke dier in te laten slapen, maar deelde geen details.

De dode orka werd maandag laat in de ochtend gevonden door Sea Shepherd. De non-profitorganisatie meldt dat het dier al was overleden voordat er een poging kon worden gedaan om het in te laten slapen. ,,Het dier leek vroeg op de ochtend nog slechts op een geest van een orka”, zegt Lamya Essemlali, die aan het hoofd staat van de dierenbeschermingsorganisatie, tegen persbureau Reuters. Het karkas wordt uit het water gehaald zodat er een autopsie kan worden uitgevoerd.

Landinwaarts

Het mannetje van ongeveer 4 meter werd op 16 mei voor het eerst gesignaleerd in de monding van de Seine, tussen Le Havre en Honfleur. Daarna zwom de orka kilometers landinwaarts naar Rouen. Orka’s worden weleens waargenomen in het Kanaal, maar komen vaker voor langs de kusten van Schotland, IJsland en Noorwegen en verder naar het zuiden in de Atlantische Oceaan.