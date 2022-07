Verdwaalde orka in Seine had kogel in haar kop, aanklacht Sea Shepherd bij justitie

De orka die in mei verdwaald raakte in de Seine, ten westen van Parijs, had een kogel in haar kop. Dat blijkt uit de autopsie die op het dier is verricht.

‘Het is onmogelijk om vast te stellen wanneer de kogel het lichaam is binnengedrongen’, aldus de Franse autoriteiten. ‘Het kan weken geleden of maanden geleden zijn gebeurd.’ Ook staat niet vast of het dier vóór of na haar dood is beschoten.

Milieuorganisatie Sea Shepherd gaat een aanklacht indienen bij justitie. Volgens de organisatie is sprake van ‘poging tot vernietiging van een beschermde diersoort’.

Sea Shepherd zegt dat de Franse autoriteiten het dier ‘te laat en te weinig’ hebben geholpen. Uit het autopsierapport blijkt dat de kogel waarschijnlijk niet de doodsoorzaak is geweest. De autoriteiten hebben wel justitie geïnformeerd en die moet beslissen of er verdere actie wordt ondernomen.

Ernstig verzwakt

De orka werd op 16 mei voor het eerst gesignaleerd in de Seine, in de regio Normandië tussen Le Havre en Rouen. Het dier bleek ernstig verzwakt. Ze zwom twee weken rond in de Seine, maar slaagde er niet in om zelfstandig de zee weer te bereiken. Pogingen om de orka te helpen en naar zee te begeleiden liepen op niets uit. Op 30 mei werd het dier dood gevonden in het water.

Daarna is autopsie verricht en daarvan zijn nu dus de eerste resultaten bekendgemaakt. In tegenstelling tot wat iedereen dacht was het geen mannetje, maar een vrouwtje. Ze was 4,26 meter lang en woog 1100 kilo. Haar maag was leeg, wat aantoont dat ze zichzelf slecht gevoed heeft. Volgens het onderzoek zijn er schimmelachtige plekken op de huid aangetroffen die wijzen op de schimmelziekte Saprolegnia.

Doodsoorzaak

‘De precieze oorzaak van het overlijden kan nu nog niet worden vastgesteld, maar het lijkt erop dat het niet te maken heeft met het verblijf in de Seine’, schrijven de onderzoekers. De meest waarschijnlijke oorzaak is algehele verzwakking wegens te weinig voeding.

Er wordt nu verder onderzoek gedaan in een poging de doodsoorzaak definitief vast te stellen. Het skelet van de orka zal uiteindelijk tentoon worden gesteld in het Natuurhistorisch Museum, dat verschillende vestigingen verspreid over Frankrijk heeft.

