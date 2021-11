Verdwenen Cleo (4) levend aangetroffen in huis in Australische stad Carnarvon

In een verklaring zei de politie dat een van de aanwezige agenten het kleine meisje oppakte en vroeg hoe ze heette. ,,Mijn naam is Cleo”, antwoordde ze volgens de politie.

,,Dit is het resultaat waar we allemaal op hoopten en waar we voor gebeden hebben”, zei adjunct-commissaris Col Blanch. ,,Het is het resultaat dat we hebben bereikt dankzij ongelooflijk politiewerk.”