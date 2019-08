Verdwijning oud-topman Cohen: uitgebreid sporenonderzoek in Kenia

videoDe recherche in Kenia is een grootscheeps sporenonderzoek gestart in de villa van de al zes weken vermiste Tob Cohen (69). Ook in het hotel dat zijn echtgenote laat bouwen, zoeken forensische speurders naar sporen van de golfmagnaat en oud-topman van Philips.

Dat melden bronnen dichtbij het onderzoek aan deze nieuwssite. Volgens hen hoopt de recherche via het sporenonderzoek meer aanwijzingen te vinden over de verdwijning van de Nederlander. Die werd mogelijk in zijn villa vermoord en daarna begraven, al dan niet na een illegale crematie.

Een van de mogelijkheden is dat Tobs stoffelijk overschot zich in een schuilkelder bevindt onder zijn huis, een pand met een geschatte waarde van zo’n 4 miljoen euro. Een andere optie is dat de stoffelijke resten zijn verwerkt in de fundering van het hotel dat Cohens echtgenote laat bouwen in Othaya, haar geboortestad zo’n 120 kilometer ten noorden van Nairobi.

Tegenstrijdigheden

Het forensisch onderzoek volgt op de arrestatie van Cohens echtgenote, eergisteren. Sarah W.K. (51) wordt verdacht van betrokkenheid bij de verdwijning van haar man. Die vertrok volgens haar voor ‘een break’ en ‘dringende medische hulp’ naar Thailand maar volgens de recherche heeft de Nederlander Kenia nooit verlaten. Dat bleek uit navraag bij de douane, die zijn paspoort bij geen enkele grensovergang registreerde.

Het is niet de enige tegenstrijdigheid in de verklaringen van Cohens echtgenote, zeggen de bronnen. Volgens hen verhoorden rechercheurs Sarah W.K. in het begin van de week meermaals en constateerden ze dat haar verhaal over de verdwijning van haar man ook niet klopt.

Volledig scherm De villa van Tob Cohen in Kitisuru, een residentiële wijk in de heuvels aan de noordwestrand van Nairobi. © Privebeeld

Cohen zou op zaterdag 20 juli omstreeks 14.00 uur voor de poort van zijn villa in een witte auto zijn gestapt – zowel zijn echtgenote als een medewerker van hun golfreisbureau verklaarde dat tegenover de politie – maar die kantoormedewerker bekende onlangs te hebben gelogen. Volgens hem had Cohens echtgenote hem gedwongen om dat verhaal op te hangen, aldus de bronnen.

Deze tegenstrijdigheden waren volgens hen de aanleiding voor de arrestatie van Cohens echtgenote. Zij houdt vol dat ze niks te maken heeft met de verdwijning van haar man. De politie wil haar nog twee weken vasthouden. De rechter beslist maandag of de aanhouding van de vrouw wordt verlengd.

Telefoonverkeer

Naast het sporenonderzoek in de villa en het hotel in aanbouw, vindt ook forensisch onderzoek plaats van het telefoonverkeer van Sarah W.K. Zij had op de dag dat haar echtgenoot verdween tot tweemaal toe contact met een man wiens mobiele telefoongegevens de rechercheurs ‘de wenkbrauwen doet fronsen’. De man was op zaterdag 20 juli ook aanwezig in Cohens villa, zeggen de bronnen dichtbij het onderzoek.

Cohens mobieltje werd op die bewuste dag voor het laatst ‘gepeild’ bij Westlands, een andere residentiële wijk aan de noordwestrand van Nairobi. Zijn toestel ontving omstreeks 16.00 uur een bericht van een andere mobiele telefoon. Welk toestel dat was, kunnen de bronnen nog niet zeggen.

Cohens laatste levensteken dateert van de nacht van vrijdag 19 juli op zaterdag 20 juli. Omstreeks middernacht belde hij met zijn zus in Nederland. Dat deed hij op haar verzoek dagelijks nadat zijn echtgenote hem van de trap zou hebben geduwd waarbij hij gewond raakte. De Nederlander, die in 2007 met de Keniaanse trouwde, startte eind vorig jaar een echtscheidingsprocedure. Volgens zijn advocaat waren de twee verwikkeld in een vechtscheiding.

Volledig scherm Tob Cohen en zijn echtgenote in betere tijden. © Privebeeld