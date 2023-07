Verenigd Koninkrijk heeft nog geen statiegeld op plastic, surfer Merijn wil minister overtuigen met zeiltocht

De Nederlandse activist Merijn Tinga (51), bekend als de Plastic Soup Surfer, heeft na een monstertocht van 1800 kilometer over zee op een zeilplank in Westminster Britse politici gevraagd om statiegeld in het Verenigd Koninkrijk in te voeren.

Als de beveiliging voor de ingang van het Paleis van Westminster in Londen Merijn Tinga met een vriendelijke knik doorlaat, arresteert een agente onder luid kabaal op straat een demonstrant van Just Stop Oil. De jonge vrouw negeerde een verbod op protesteren op de openbare weg. Tinga wacht geen politiebus, maar een ontmoeting met milieuminister Richard Benyon om de Britse regering te bewegen statiegeld in te voeren.

De Plastic Soup Surfer krijgt de statige Jubilee Room tot zijn beschikking. Met hulp van een bevriende lobbyist van Surfers against sewage, een Engelse organisatie, stapt Tinga in een wetsuit en teenschoenen de historische ruimte binnen. Lord Benyon, parlementsleden en medewerkers van politici met milieu in hun pakket luisteren aandachtig naar zijn presentatie over de noodzaak de vervuiling door petflessen aan te pakken.

Het Verenigd Koninkrijk werkt aan de invoering hiervan, maar gaat de streefdatum van 2025 vrijwel zeker niet halen. Tinga vertelt zijn verhaal met een glimlach, terwijl de directeur van het Britse Coca-Cola goedkeurend toekijkt. Een videoboodschap van Stientje van Veldhoven, voormalig staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, dient als massageolie. Dat Tinga net 1800 kilometer op een surfplank heeft afgelegd, zorgt voor ontzag.

Tower Bridge

Op de Tower Millennium Pier, naast de Tower of Londen, vertelde de bioloog en kunstenaar een dag eerder over zijn monstertocht over zee. Op 17 juni begon hij in Oslo om via Zweden, Denemarken, Duitsland, België en Frankrijk de oversteek naar de hoofdstad van het Verenigd Koninkrijk te maken. Een boot, surfen over de Theems mag niet, hielp hem de slotetappe af te leggen. Met speciale toestemming kon hij later kortstondig bij de Tower Bridge surfen.

© Marjolein Vinkenoog

De Fries, woonachtig in Leiden, moest noodgedwongen smokkelen door harde wind op Het Kanaal. Om op tijd in Westminster te arriveren, nam hij de veerpont uit Calais om het Britse vasteland te bereiken. Tijdens zijn reis sliep hij onderweg onder zijn zeil met een roeispaan als tentstok. Bruinvissen, zeehonden en talloze watervogels spotte de voormalige docent, terwijl hij raasde langs onbewoonde eilanden.

Zeven jaar eerder, tijdens een zeiltrip in Zweden om zwerfafval op te ruimen, vatte hij het plan op voor deze missie. Tussen de rotsen vond hij flessen van Nederlandse en Britse afkomst. ,,Twee hadden een etiket: AA-drink en Lucozade.” Zijn campagne in Den Haag, waarbij hij een petitie overhandigde, leidde tot de uitbreiding van statiegeld in Nederland naar kleine plastic flesjes, en blikjes. In het Verenigd Koninkrijk wil hij nu hetzelfde bereiken.

Merijn geeft het goede voorbeeld. © Marjolein Vinkenoog

Tinga maakte uitgerekend op de Maasvlakte zijn meest hachelijke moment door. ,,Ik surfte 2,5 uur lang op dezelfde plek tussen enorme golven in een fuik van basaltblokken en de grote schepen in de ‘shipping lane’. De stroom zoog me de terminals van Rotterdam binnen.” Op een strandje volgde de ontlading. ,,Als mijn vrouw toen had gebeld om te vragen hoe het ging, was ik zeker gaan huilen.”

Tinga krijgt in de Jubilee Room bemoedigende woorden, maar kent inmiddels de Britse cultuur. Zo verving Lord Benyon minister Rebecca Pow, die na veel vijven en zessen afzegde uit vrees voor slechte pr. ,,Ik kom terug om haar te spreken”, waarschuwt hij Benyon. De ceo van Coca-Cola, dat statiegeld voorstaat, grinnikt. Tinga: ,,Ik wil dat de streefdatum wordt gehaald. Aan de Britten ligt het niet. Niemand snapt waarom het nog niet bestaat.”



