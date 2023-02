Verenigde Staten schieten Chinese ballon uit de lucht

Airbus en Qatar Airways lossen geschil over A350-jets op

Qatar Airways en Airbus hebben woensdag het einde aangekondigd van hun geschil over afbladderende verf op 29 door Airbus gebouwde passagiersvliegtuigen van het type A350. Qatar Airways wilde een schadevergoeding van ongeveer 2,25 miljard euro en was een rechtszaak begonnen in Groot-Brittannië, die in juni zou worden behandeld.

