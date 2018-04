Vergif rondom de onschuld: helden in een zee van coke

Handelde aanslagple­ger Toronto uit vrouwen­haat?

6:27 De Canadese politie onderzoekt of vrouwenhaat het motief was voor het bloedbad maandag in de Toronto. Enkele minuten voordat hij opzettelijk met een bestelbus inreed op voetgangers, plaatste Alek Minassian een cryptisch bericht op zijn Facebookpagina dat in die richting wijst.