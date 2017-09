Om aan de hitte van de stad Phoenix te ontkomen besloot de familie Garcia om het verjaardagsfeest van zijn zus te vieren bij een waterval in Tonto National Forest. Ze waren pas anderhalve kilometer aan het wandelen toen een plotselinge regenbui zorgde voor flink wat problemen.



Een golf van modder, water, stenen en takken kwam recht op het gezelschap af. De moeder, broer, twee zussen, schoonbroer en vijf neefjes en nichtjes van Cesar werden allemaal meegesleurd. Ze kwamen allemaal om het leven.



,,Die golf was er heel plotseling. Ik riep nog: 'Ga aan de kant! Ga aan de kant!', maar het kwam te snel op ons af. We konden niets doen," vertelt Garcia. Uit instinct trekt hij zijn eenjarige dochtertje beet. Zijn neefje kon hij slechts bij het shirt pakken, maar het mocht niet baten: hij gleed uit zijn handen.



Terwijl stenen, takken en water tegen hem aan beuken, beschermt hij zijn dochter. Het levert hem gekneusde ribben en flinke wonden aan zijn been op. ,,Het enige dat ik kon denken was: 'Hou je kind vast, hou je kind vast'. Als ik haar los zou laten, was ze weg'.''