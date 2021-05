Verkeerde been geamputeerd in Oostenrijks ziekenhuis: ‘Kruisje stond op rechterbeen’

Boog van Darwin op Galápagoseilanden stort in: ‘Natuurlij­ke erosie’

18 mei De Boog van Darwin, de bekende rotsformatie bij de Galápagoseilanden, is ingestort. Volgens het ministerie van Milieu en Water van Ecuador is de oorzaak ‘natuurlijke erosie’. De opvallende rots, vernoemd naar de Britse wetenschapper Charles Darwin, was altijd een trekpleister voor duikers en wetenschappers.