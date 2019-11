Verkeersruzie met dodelijke afloop: Belg rijdt over Nederlandse trucker heen

Voorbijgangers troffen het lichaam van de vrachtwagenchauffeur 23 oktober aan naast zijn oplegger op de parking van de E42 in het Belgische Couthuinop (provincie Luik). De opgepakte Belgische man (50) wordt ervan verdacht dat hij na een verkeersruzie met zijn bestelwagen over de uitgestapte chauffeur heen is gereden en daarna is gevlucht.

Te snel rijden

De bestuurder van de bestelwagen en de trucker reden die woensdagochtend iets na 09.00uur in de richting van Namen. De Belg vond dat de Nederlandse trucker te hard reed, aldus de Waalse krant La Meuse. Hij haalde de vrachtwagen in en remde opzettelijk hard, waardoor de trucker hetzelfde moest doen om een aanrijding te vermijden. Het leidde tot een woordenwisseling, maar beide mannen reden vervolgens weer verder. Enkele minuten later nam de trucker de afslag naar het parkeerterrein en zag daar de bewuste bestelwagen.

Gevlucht

Naar huis

De Belgische raadkamer heeft besloten dat de verdachte in afwachting van het proces naar huis mag, wel is hij onder toezicht geplaatst. Het Luikse parket heeft daarop laten weten in beroep te gaan tegen deze beslissing.



Over de precieze nationaliteit van de overleden trucker bestond enige onduidelijkheid. La Meuse spreekt van een Nederlander, terwijl het parket van Luik in een oproep tot getuigen enkele dagen na de feiten het had over een vrachtwagenchauffeur met de dubbele Duitse en Turkse nationaliteit. Het parket heeft het nu ook over een Nederlander.