Verkiezingen Istanbul moeten over, het Westen zwijgt

An­ti-terreurac­tie Duitsland: acht vermeende IS-financiers opgepakt

12:30 Bij een grootscheepse anti-terreuractie in Oberhausen, zo'n 50 kilometer over de grens bij Venlo, zijn vanmorgen acht vermeende financiers opgepakt van terreurorganisatie Islamitische Staat (IS). De verdachten zijn volgens de politie Duitsers tussen de 19 en 58 jaar die oorspronkelijk uit Bosnië-Herzegovina komen.