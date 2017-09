Verkiezingen VS in 21 staten gehackt door Russen

Het ministerie van Nationale Veiligheid heeft de staten in kwestie daarvan op de hoogte gesteld. Volgens het ministerie is het de hackers, die werkten in opdracht van de Russische overheid, niet gelukt om de uitslagen te beïnvloeden.

Zeker is dat de staat Wisconsin onder vuur heeft gelegen. Het hoofd van het verkiezingsbureau van die staat maakte bekend dat de Russen het registratiesysteem van stemgerechtigden hebben geprobeerd te hacken, al is dit niet gelukt. Andere getroffen staten zijn onder meer Florida, Texas, Minnesota, Oregon.

President Trump won de staat Wisconsin van Hillary Clinton met een verschil van slechts 22.700 stemmen. Door deze uitslag won Trump de verkiezingen. Kremlin heeft altijd ontkend dat het vorig jaar hackers heeft ingezet om de Democratisch presidentskandidaat Hillary Clinton politiek dwars te zitten.

Onderzoek

Er wordt in de VS momenteel onderzoek gedaan naar de invloed van Rusland op de meest recente verkiezingen. De zoon van Trump had bijvoorbeeld tijdens de campagne een ontmoeting met een Russische advocate die had beloofd belastende feiten over Clinton te delen. Hij moest daar onlangs vragen over beantwoorden. De belastende informatie zou afkomstig zijn geweest van het Kremlin.

Trumps eerste nationale veiligheidsadviseur Michael Flynn moest aftreden nadat bleek dat hij had gelogen over een ontmoeting met de Russische ambassadeur in de VS. Minister van Justitie Jeff Sessions is uitgesloten van het onderzoek naar de Ruslandconnecties van Trump en de invloed op de verkiezingen, omdat ook hij een ontmoeting had met de Russische ambassadeur en verkiezingszaken met hem besprak.