Verkiezingswinst extreemrechtse populist zet verhoudingen Brazilië op scherp

In de tweede ronde op 28 oktober neemt Bolsonaro, die meer politieinzet wil, agenten vergaande bevoegdheden wil geven om verdachten dood te schieten en uitgesproken racistisch, vrouwonvriendelijk en homofoob is, het op tegen Fernando Haddad van de PT. Die haalde 29 procent van de stemmen, het dieptepunt voor de partij sinds 1994.



Na het herstel van de Braziliaanse democratie in 1985 is het niet voorgekomen dat een kandidaat na een nederlaag in de eerste ronde president werd. Het kan Haddad alleen maar lukken als hij er in slaagt een breed centrum-links front te smeden. ,,Dat moet ook, want de democratie staat op het spel. Maar we gaan de tweede ronde respectvol in, wij hebben geen wapens, alleen argumenten”, zei hij gisteren met een sneer naar Bolsonaro, die wapenbezit wil voor iedereen en met zijn handen graag schietbewegingen maakt.