Vermeende IS-strijder wil zijn naam zuiveren

Miljoen mensen in gevarenzone oprukkende vuurzee in Californië

22:13 De op vier na grootste natuurbrand in de geschiedenis van Californië is vandaag weer verder in omvang toegenomen door de aanhoudend harde wind en het kurkdroge weer. De duizenden brandweerlieden die vechten tegen de vlammen konden de uitbreiding niet verhinderen. Een miljoen burgers woont in de gevarenzone. De bosbranden zijn de dodelijkste ooit.