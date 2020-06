Vermeende ontvoerder Maddie McCann: Ik praat pas als justitie hard bewijs heeft

Christian Brückner (43) zit momenteel in het Noord-Duitse Kiel in complete afzondering een gevangenisstraf voor drugshandel uit, maar eerder werd hij al veroordeeld voor zedendelicten. De Duitse justitie heeft de veertiger nu ook in het vizier als moordverdachte in de zaak-Madeleine McCann. Vorige week verklaarde het parket dat het ‘enig bewijs’ heeft dat de in 2007 in Portugal verdwenen Britse peuter overleden is. De politie heeft echter meer informatie nodig om de hoofdverdachte te kunnen verhoren.

Tot die tijd wil Brückner onder geen beding met de politie praten, vertelt zijn nieuwe advocaat Friedrich Fulsche tegen The Daily Mirror. ,,Het is aan de staat om te bewijzen dat een verdachte een misdaad heeft gepleegd. Geen enkel persoon die beschuldigd wordt van een misdrijf hoeft zijn onschuld te bewijzen als het onderzoek nog in volle gang is.”

Regenput gedumpt

Justitie heeft aanwijzingen dat Madeleine McCann door Brückner is ontvoerd en kort daarna om het leven is gebracht. Om welke bewijzen het gaat, wordt vanwege het belang van de zaak niet met de media gedeeld. Het onderzoek richt zich nu vooral op het verkrijgen van hard bewijs waarmee Brückner regelrecht aan de ontvoering en moord gekoppeld kan worden.

Zo zijn Duitse rechercheurs nu onder meer op zoek naar brieven die de zedendeliquent geschreven zou hebben naar zijn ex-vriendinnen, waarin Madeleine McCann genoemd zou zijn. De Portugese politie onderzoekt ondertussen de mogelijkheid dat het lichaam van Maddie in een regenput in de buurt van de woning van de Duitse hoofdverdachte in Praia da Luz zou zijn gedumpt.

Bovendien was er twee jaar vóór Maddie verdween een soortgelijk incident in Praia da Luz, met een 10-jarig meisje als slachtoffer. Een inbreker zou het appartement zijn binnengedrongen terwijl haar ouders er niet waren. Het incident maakt deel uit van het Duitse onderzoek naar de verdwijning van McCann. Over een periode van zes jaar waren er in de Algarve achttien soortgelijke gevallen.

Handlanger

In de tussentijd wordt met man en macht verder gezocht naar de persoon met wie Brückner vlak voordat Maddie spoorloos verdween een half uur aan de lijn hing. Volgens Portugese media stond dat nummer geregistreerd op naam van Diogo Silva. Dat is echter een veel voorkomende naam in Portugal en het bijhorende WhatsApp-profiel werd verwijderd. Mogelijk gaat het om een medewerker van de Ocean Club, die Brückner tipte in verband met inbreken in het vakantie-appartement van de McCanns.

Lichaam

De ouders van Madeleine McCann volgen alle ontwikkelingen nauwgezet. Onlangs hebben ze aan de Duitse politie gevraagd om zo snel mogelijk het harde bewijs te leveren waarom die ervan uitgaat dat hun dochter niet meer in leven is. Gerry en Kate McCann zeggen geen reden te horen hebben gekregen waarom de politie en het gerecht een moordonderzoek uitvoeren in plaats van een onderzoek naar een vermissing.