Vermist meisje (1) overleeft drie nachten in Russisch woud: ‘Ze heeft beloofd nooit meer weg te lopen’

Een 1-jarig Russisch meisje is afgelopen weekend teruggevonden nadat zij drie nachten overleefde in een dicht bos waarin volgens verschillende media ook beren en wolven leven. Honderden mensen gingen in die dagen naar het meisje op zoek. Lyuda Kuzina werd teruggevonden onder de muggenbeten, maar maakt het verder goed. ‘Ze heeft tegen haar moeder gezegd nooit meer weg te lopen'.

Het 22 maanden oude meisje werd dinsdag uit het oog verloren in de tuin van de zomerwoning van het gezin in de regio Smolensk, ten zuidwesten van Moskou. Moeder Antonina liep even naar de buren. Haar oudste kind volgde haar en ook Lyuda wilde dat doen. Het meisje raakte haar 4-jarige zus echter uit het oog en liep het naastgelegen bos in.

In de vier dagen die volgden werd er door zo'n vierhonderd vrijwilligers naar Lyuda gezocht in het dichte bos met talrijke watertjes. Duikers zochten in het water, andere vrijwilligers gingen overdag en 's avonds door het bos, maar dit alles zonder resultaat.

Gepiep

Terwijl de hoop op een goede afloop slonk, hoorde een groepje vrijwilligers vier dagen later een zacht gepiep op zo'n vier kilometer van het zomerhuis van de ongelukkige familie. De groep was even aan het rusten tijdens de zoektocht op een plek waar ze ook de eerste dag hadden gezocht, toen het geluid klonk. De vrijwilligers riepen naar het meisje en opnieuw klonk het zachte geluid. Daarna troffen zij het meisje onder wat takken van een boom aan.

De kleine Lyuda zat onder de insectenbeten, melden verschillende media. Ze had al die tijd niks gegeten, maar leek in goede gezondheid. Snel werd alarm geslagen en het meisje werd afgevoerd naar een ziekenhuis ter controle. Ook werd ze herenigd met haar moeder.

,,Ze heeft me heel stellig gezegd dat ze nooit meer bij mama weg zal lopen”, zegt moeder Antonina volgens de BBC tegen lokale media. ,,Hoe lang ze zich die belofte nog zal herinneren, dat weet ik niet. Maar dat zegt ze tenminste.”

Chocoladereep

De zoektocht naar Lyuda Kuzina lijkt op die naar de 3-jarige Tserin Dopchut. Het jongetje overleefde in 2016 72 uur in een bos in Siberië. Tserin had een chocoladereep bij zich, Lyuda verdween zonder eten en drinken.

