Vermist meisje (3) na vijf dagen dood teruggevonden

Het lichaam is nog niet officieel geïdentificeerd, maar de onderzoekers zijn er nagenoeg zeker van dat het Mariah Woods betreft. De peuter werd maandag als vermist opgegeven door moeder Kristy Woods. Ze had het kind de avond ervoor in bed gelegd, maar vond het bed de volgende dag leeg.



Het meisje werd gisteren rond 17:30 uur plaatselijke tijd gevonden door een duikteam, op zo'n 40 kilometer van de woning waar het meisje met haar moeder en diens nieuwe vriend woonde. De 32-jarige Kimrey werd gisteren aangehouden. Hij was de laatste die het meisje had gezien.



Toen Kimrey en Woods maandagochtend rond 6 uur melding deden van haar verdwijning, zei Kimrey dat hij de peuter nog in bed had gestopt toen ze kort na middernacht even wakker was geworden. Kimrey heeft een crimineel verleden en werd eerder al eens beschuldigd van diefstal, mishandeling en dronkenschap.