Het meisje was om 15.00 uur voor het laatst gezien op de binnenplaats van het appartementencomplex waar ze met haar moeder woonde. Ze ging naar buiten om met vriendjes te spelen, maar plots was ze verdwenen. Niemand had iets gemerkt. Toen ze 's avonds nog steeds niet was teruggevonden, schakelde de familie de politie in.



Meteen werden het hele complex en de omgeving afgezet en gezocht naar het meisje, echter zonder resultaat. Pas toen 's ochtends de vuilniswagen langskwam voor zijn wekelijkse ronde, werden de containers doorzocht en het meisje ontdekt.



Het meisje stierf aan een messteek in de hals. Het is niet duidelijk of ze ook seksueel misbruikt is, dat moet autopsie uitwijzen.