Vermist vliegtuigje gevonden op bodem van IJslands meer: Nederlander onder inzittenden

updateHet sinds donderdag in IJsland vermiste vliegtuigje is door een onbemande duikboot van de kustwacht teruggevonden op de bodem van een meer. Aan boord was ook een Nederlander, die om het leven is gekomen. Het gaat om een 27-jarige man die in België woonde, meldt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Hij baseert zich op informatie van de vliegtuigmaatschappij. Het toestel had een IJslandse piloot en drie buitenlandse toeristen aan boord, onder wie de Nederlander. Er zijn geen overlevenden, meldt de kustwacht op sociale media.

Het vliegtuigje werd gisterenavond rond 23.00 uur gevonden op de bodem van het Thingvallavatn-meer, en moet nog geborgen worden. Hoe het kon neerstorten is niet bekend.

Grootschalige zoektocht

Meer dan duizend mensen, waaronder zo'n 900 reddingswerkers, waren gisteren op zoek naar het vliegtuig, waarvan al vermoed werd dat het was neergestort. Volgens IJslandse media ging het om de grootste zoekoperatie van de afgelopen jaren. ,,We willen iedereen bedanken die in deze uitdagende omstandigheden heeft meegeholpen’’, verklaart de kustwacht na de speurtocht.

Het vliegtuig - Een Cessna 172M Skyhawk die donderdag vanaf de luchthaven van hoofdstad Reykjavik vertrok voor een rondvlucht van twee uur - werd gisterenavond rond elf uur gevonden met een op afstand bestuurbare onderzeeër van het bedrijf Teledyne Gavia in Olfusvatnsvík, in het zuidelijke deel van Thingvallavatn, zo'n 50 kilometer ten oosten van Reykjavik. Hier ligt het op een na grootste meer van IJsland.

Geen noodsignaal

Het is niet duidelijk wat er precies met het vliegtuigje is gebeurd. Het laatste contact met het vliegtuig was ongeveer een uur na vertrek, toen was het weer goed, aldus de kustwacht. De inzittenden hebben niets meer van zich laten horen. ,,We hebben geen noodsignaal of waarschuwing ontvangen”, aldus woordvoerder Asgeir Erlendsson. De piloot zou, volgens de krant Morgunbladid zeer ervaren zijn geweest.

Persbureau Belga weet, op basis van het Belgische ministerie van Buitenlandse Zaken, te melden dat de twee andere toeristen in België wonen, maar niet de Belgische nationaliteit hebben. The Washington Post meldde dat deze personen mogelijk uit de Verenigde Staten komen. Het onderzoek naar de oorzaak van de crash ligt in handen van de IJslandse politie.



Hoofdagent Oddur Árnason van de regio Thingvallavatn zegt tegen Morgunbladid dat er om twaalf uur lokale tijd (13.00 uur Nederlandse tijd) een persconferentie zal worden gehouden, waarin de laatste informatie en de te nemen vervolgstappen zullen worden gemeld. ,,Er is veel verdriet onder de nabestaanden en we zullen dit uit respect voor hen doen’’, aldus Árnason.

