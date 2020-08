Vermiste albino-kangoeroebaby uit Duitse dierentuin mogelijk gestolen

Baby Mila werd ongeveer een maand geleden geboren in de Kaiserslautern Zoo in het zuidwesten van Duitsland. Ze is sindsdien een ware attractie omdat ze, net als haar moeder, zeer zeldzaam is. Albinisme komt voor bij slechts 1 op de 50.000 tot 100.000 kangoeroes. Mila en haar moeder Monja zijn van oorsprong Australische bruine kangoeroes.



De verbazing over de vermissing van Mila is groot. De baby week namelijk zelden van de zijde van haar moeder, bij wie ze het grootste deel van de dag nog in de buidel zat.