Vermiste Belgische jongen Ilias (12) in goede gezondheid teruggevonden, oom opgepakt

e Belgische jongen Ilias (12), die sinds donderdag vermist werd, is in goede gezondheid aangetroffen. Hij was er aan het fietsen met zijn oom, die opgepakt is. De oom wordt verdacht van ontvoering met geweld en bedreiging van een 12-jarige.

Ilias werd aangetroffen in het Henegouwse Steenkerke, waar hij samen met zijn oom aan het fietsen was. Eerder vandaag verschoof de zoektocht al naar die lievelingsoom van Ilias. De ouders van Ilias hadden de laatste keer donderdag nog contact met de man, maar die antwoordde toen dat hij ergens in Frankrijk in quarantaine zou zitten. ,,Hij kan ons mogelijk meer uitleg verschaffen”, zei commissaris Johan Wonnink daarover.



Ilias vertrok donderdagochtend van huis in Mortsel, onder de rook van Antwerpen, om naar school in Edegem te gaan. Inmiddels is volgens de politie duidelijk dat hij daar wel is geweest, maar dat hij besloot om verder te fietsen.



Familieleden, vrienden en sympathisanten zochten de laatste dagen al op veel plekken in en rond Antwerpen naar de jongen en er werden duizenden flyers uitgedeeld.

Ilias was voor het laatste te zien op de bewakingscamera van een tankstation. Op de beelden is te zien dat Ilias flink doorrijdt. ,,Als je veilig bent en zelf vrij kunt beslissen waar je gaat en staat, kom dan naar huis", liet de familie van Ilias eerder al in een emotionele oproep via hun advocaat weten. ,,Je familie ziet je graag. Je ouders missen je, je zus mist je. Het enige wat ze willen is je veilig terug in je armen nemen en dat je veilig terug naar huis komt.”

De ouders benadrukten in de verklaring ook dat ze niet begrepen wat er gebeurd is en waarom hij plots een andere route naar school heeft genomen. ,,Er was geen enkele aanwijzing. Er waren geen ruzies. Hij zat niet in een depressie.” De ouders waren zelf ook verbaasd toen de school belde met het bericht dat Ilias niet was komen opdagen. Ze belden toen zelf de politie.

De politie ging er in eerste instantie van uit dat Ilias uit eigen beweging van huis is weggebleven, maar dat zou nu toch niet het geval zijn. Zijn oom, met wie hij aan het fietsen was toen de politie hen aantrof, werd immers opgepakt voor ontvoering en bedreiging van een 12-jarige.

Eerder wilde de politie de lievelingsoom van Ilias vooral nog als getuige spreken, omdat hij veel contact met de jongen had. ,,We hebben ondertussen de bevestiging gekregen dat hij wel degelijk aan school is geweest, maar dat hij daar heeft beslist om verder te fietsen”, zei Johan Wonnink eerder nog. ,,Maar het is uiteraard ook zo dat we daarna niet meer weten wat er gebeurd is want buiten dat camerabeeld in Wilrijk hebben we geen tastbaar bewijs meer. Maar ergens hopen we dat die lievelingsoom misschien wat duidelijkheid kan verschaffen. Voor alle duidelijkheid: we zeggen niet dat er sprake is van kwaad opzet. We willen hem spreken als getuige, want hij had er heel veel contact mee.”

De familie van Ilias wilde vanmiddag nog een grootschalige zoekactie op poten zetten in het hele land. Maar zover hoefde het dus niet te komen, al waren er weer verschillende vrijwilligers van de partij.

