Vermiste teddybeer na 'vip-vlucht' herenigd met Summer (4)

Summer was vergeten haar favoriete knuffel in haar tas te stoppen vlak voordat zij en haar moeder, Donna, het vliegtuig in stapten. Donna plaatste bij thuiskomst een oproep op Facebook of mensen op het vliegveld naar het knuffeldier uit wilden kijken.



Dit bericht kwam bij Kirsty Walter terecht, medewerkster van de vliegmaatschappij LoganAir, en zij wist de beer op te sporen. Ze zette de knuffel op de eerste vlucht richting Orkney om herenigd te kunnen worden met zijn eigenaresse. Om het verdriet voor zowel Summer als de teddybeer te verzachten, gaf Walter de beer zijn eigen stoel, een rondleiding door het vliegtuig en kreeg hij een chocoladereep. De teddybeer mocht zelfs nog even in de pilotenstoel zitten.