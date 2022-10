Vermoord meisje Lola (12) begraven in Frankrijk: ‘Ik kon je niet meer vertellen hoeveel ik van je hield’

De 12-jarige Lola Daviet, die half oktober dood werd aangetroffen in een koffer in Parijs, is begraven. Haar dood leidde tot grote ontsteltenis bij veel Fransen en kreeg ook een politieke lading.

,,Mijn Lola, mijn lieve zusje. Ik hoop dat je me van daarboven kunt horen. Helaas ben je veel te vroeg vertrokken. Ik heb de indruk dat we niets samen hebben kunnen doen, het ging zo snel. Ik kon je niet meer vertellen hoeveel ik van je hield”, zei een van haar broers, Thibault, vandaag in tranen tijdens de dienst. Verderop stond de witte kist, versierd met een boeket witte bloemen, met daarin het lichaam van zijn zusje. ,,Ik hoop dat ik er genoeg voor je ben geweest in je leven. Je zult gemist worden.’’

Samen met Lola's familie hadden zich honderden mensen in de Noord-Franse plaats Lillers verzameld om stil te staan bij de dood van het 12-jarige meisje. In de kerk was plek voor vijfhonderd mensen, maar buiten waren luidsprekers opgesteld zodat ook daar de uitvaartdienst gevolgd kon worden. De familie, woonachtig in hoofdstad Parijs, had ervoor gekozen de ceremonie te houden in de streek waaruit zij afkomstig is en vakanties doorbracht op de camping, en de dienst voor het publiek open te stellen.

Nabestaanden rouwen bij de grafkist. Links naast hen bisschop Olivier Leborgne.

‘Geen woorden’

Buiten stonden tijdens de dienst dan ook honderden mensen verzameld om naar de mis te luisteren. Onder hen Sabine Vizenski, in tranen, met haar drie kleinkinderen. ,,Het waren mijn kleinkinderen, ze zijn van Lola’s leeftijd, die me vroegen om hierheen te gaan”, zegt ze tegen persbureau AFP. ,,We zijn hier om onze steun zo goed mogelijk te tonen.”

En de 55-jarige Thomas Maillot zegt tegen hetzelfde persbureau: ,,Ik heb dertig minuten gereden. Het was heel belangrijk voor mij. Om dat een kind van die leeftijd aan te doen... er zijn geen woorden voor.”

,,Woorden lijken misschien nutteloos”, erkende bisschop Olivier Leborgne, de bisschop van Arras die de begrafenis leidde. Toch riep hij later op om ‘niet opgesloten te blijven in lijden’.

Honderden mensen hadden zich in Lillers verzameld voor het afscheid van Lola.

Spanningen

De familie van Lola had gevraagd om vandaag met ‘respect en waardigheid’ te laten verlopen, zonder politieke lading. Dat was niet vanzelfsprekend, gezien de grote spanningen die de dood van het kind heeft veroorzaakt in Frankrijk. Het lichaam van het meisje werd vrijdag 14 oktober omstreeks 23.20 uur aangetroffen door een dakloze man in de buurt van het appartementsgebouw waar ze woonde, in het 19de arrondissement van Parijs. Het lichaam zat opgerold in een grote reiskoffer. Lola was in doeken gewikkeld en vastgebonden aan haar handen en voeten. Eerder op de dag hadden de ouders van Lola haar als vermist opgegeven.

De politie pakte al snel enkele mensen op, waaronder hoofdverdachte Dahbia B., een 24-jarige Algerijnse die illegaal in Frankrijk is. Zij heeft inmiddels bekend dat ze het kind om het leven heeft gebracht en haar seksueel heeft misbruikt. Ze is aangeklaagd voor verkrachting, marteling, misbruik en moord op een minderjarige.

Met name uiterst rechtse politici wezen op de achtergrond van de verdachte. Zij verwijten Macron en zijn regering ‘laksheid’ op het migratiedossier. Eric Zemmour noemde de dood van Lola ‘francocide’ (Fransenmoord) en Marine Le Pen eiste ‘antwoorden’ van de regering.

De graflegging van Lola vond na de afscheidsdienst, waarbij namens de regering de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gerald Darmanin aanwezig was, plaats in besloten kring.

Een meisje legt bloemen buiten bij de kerk in Lillers, ter nagedachtenis aan Lola.

Volledig scherm © AP

Volledig scherm © AP