'Vermoorde' journalist zette dood in scène om moordenaars te pakken

De dood van de 41-jarige Babchenko, die bekendstaat om zijn kritiek op Rusland en daarom vorig jaar naar Oekraïne verhuisde, ging gisteren de wereld over. Volgens de lokale politie werd hij bij zijn appartement in Kiev meermaals in zijn rug geschoten en hevig bloedend aangetroffen door zijn vrouw. Even later overleed Babchenko aan zijn verwondingen, aldus de politie.



Het was allemaal verzonnen, bekende het hoofd van de geheime dienst in Oekraïne vanmiddag. Volgens de dienst had Rusland een huurmoordenaar 40.000 dollar willen betalen om de journalist uit de weg te ruimen. Dankzij de actie kon de ingehuurde moordenaar worden gepakt. Babchenko, dankbaar dat de geheime dienst op deze manier zijn leven heeft gered, vertelde dat de operatie twee maanden lang was voorbereid. Hij bedankte iedereen voor de aardige woorden over zijn 'dood'.



Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken liet vanmiddag direct weten blij te zijn dat Babchenko nog leeft. Het Kremlin ontkende gisteren ook maar iets te maken te hebben met de dood van de journalist. Oekraïne zei toen nog te denken dat Babchenko was vermoord vanwege zijn kritische houding tegenover zijn moederland.