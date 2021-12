Vermoorde scholier probeerde schutter (15) te ontwapenen, verdachte beschuldigd van terrorisme

schietpartij oxfordEen 15-jarige jongen is in de Verenigde Staten aangeklaagd voor terrorisme en moord wegens de schietpartij op een middelbare school waarbij dinsdag zeker vier leerlingen om het leven kwamen. Mogelijk wordt de vader van de jongen ook aangeklaagd. Dat is volgens de openbaar aanklager ongebruikelijk, maar noodzakelijk om vuurwapengeweld onder minderjarigen hard aan te pakken.

De aanklachten volgen op een schietpartij in de Amerikaanse staat Michigan. De 15-jarige Ethan Crumbley wordt ervan verdacht het vuur te hebben geopend op zijn school in Oxford, zo'n 65 kilometer van Detroit. Amerikaanse media melden dat het de dodelijkste schietpartij dit jaar is op een school in de Verenigde Staten. Daarnaast raakten er zeven mensen gewond, van wie er nog drie in het ziekenhuis liggen. Twee van hen verkeren in kritieke toestand.

Crumbley zou het vuur hebben geopend met een semi-automatisch pistool, dat later door agenten in beslag werd genomen. Het wapen was volgens de politie vier dagen eerder door de vader van de schutter gekocht.

Voor de dood van vier scholieren, tussen de 14 en 17 jaar oud, is Crumbley aangeklaagd voor moord. Daarnaast zijn er aanklachten voor terrorisme, wapenbezit en zeven pogingen tot moord. ,,Na het zien van het bewijsmateriaal ben ik er absoluut van overtuigd dat het hier gaat om moord met voorbedachte rade", aldus openbaar aanklager Karen McDonald.

Vader mogelijk mee aangeklaagd

Aan The Washington Post vertelt McDonald dat ze overweegt ook de vader van de jongen aan te klagen. Hoewel het nog onduidelijk is hoe Crumbley het wapen van zijn vader heeft gekregen, zei de aanklager dat wapenbezitters "de verantwoordelijkheid hebben om hun wapens te beveiligen", vooral wanneer er jonge mensen bij betrokken zijn. ,,Wie dat niet doet, moet en zal verantwoordelijk worden gehouden", aldus McDonald. Tijdens een online voorgeleiding besloot de rechter woensdag dat de verdachte voorlopig vast blijft zitten.

Volgens de politie filmde de verdachte zichzelf de nacht voor de schietpartij en sprak hij over het doden van schoolgenoten. Ook vonden agenten in zijn rugtas een dagboek waarin hij gedetailleerd beschreef hoe hij op de school om zich heen wilde schieten. Enkele uren voor de schietpartij waren de ouders van Crumbley nog op school om te praten over het "verontrustende gedrag" van hun zoon.

Stadion

Schietpartijen op scholen komen vaker voor in de Verenigde Staten. Leerlingen in Oxford reageerden dan ook onmiddellijk toen ze schoten hoorden. Ze zochten dekking en blokkeerden deuren van klaslokalen met stoelen.

De 16-jarige Tate Myre, die bij de schietpartij om het leven kwam, zou voor zijn dood geprobeerd hebben de schutter te ontwapenen. Tienduizenden Amerikanen hebben een online petitie ondertekend om het stadion van de school naar hem te vernoemen.

Volledig scherm De 15-jarige Ethan Crumbley wordt ervan verdacht het vuur te hebben geopend op zijn school in Oxford, zo'n 65 kilometer van Detroit. © AP