Vernederde Johnson gooit parlement in het slot

video Agent (29) overleden na schietpar­tij in Luik, schutter doodgescho­ten

14:22 In het Belgische Luik is vanmorgen een 29-jarige agent door een gewapende man vanuit een auto neergeschoten. De agent werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht, waar hij hersendood werd verklaard. De diender is naar verluidt inmiddels overleden. De schutter werd door een collega van de agent neergeschoten en is eveneens overleden.