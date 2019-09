Vernietigende afstraffing voor Britse premier Boris Johnson

Een vernietigend afstraffing en de slechtst mogelijke uitkomst voor Johnson. Een historisch vonnis, een constitutionele aardverschuiving: de superlatieven zijn niet aan te slepen. Feit is dat de uitspraak van de hoogste rechters van het Verenigd Koninkrijk uniek is. De Hoge Raad vindt dat de beslissing van Johnson om het parlement voor vijf weken te schorsen onwettig is, en dat parlementariërs hun werk moeten kunnen doen in aanloop naar de cruciale brexitdatum van 31 oktober. ,,Het parlement kan op dit moment zijn grondwettelijke taken niet uitoefenen, zonder dat daar een goede reden voor is gegeven ”, zei opperrechter Lady Brenda Hale in de rechtbank.



Het is opvallend dat de beslissing van de Hoge Raad unaniem is: alle elf de rechters scharen zich achter het vonnis en dat is veel overtuigender dan van tevoren door juridisch experts werd voorspeld. Ook het taalgebruik in de motivatie is stevig. Volgens de opperrechter had de parlementsschorsing “een extreem effect op de fundamenten van de democratie”.