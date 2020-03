Verontruste topdokters slaan alarm: 'Alle landen moeten in totale lockdown, er is géén tijd meer!’

Als Europa niet op korte termijn een voorbeeld neemt aan landen als China of Zuid-Korea, dan is de chaos die het coronavirus zal ontketenen niet langer te overzien. Daarvoor waarschuwen gerenommeerde doktoren vandaag in een open brief aan collega’s uit andere landen. ,,Tijd is onze gemeenschappelijke vijand, omdat het virus zich razendsnel verspreidt en erg dodelijk is.”

Italië is het zwaarst getroffen land in Europa. Het openbare leven is totaal stilgelegd in de hoop dat de uitbraak zich dan niet verder zal verspreiden. Er zijn in het land al ruim 18.000 besmettingen gemeld. Al meer dan 1260 mensen zijn overleden. Zodra andere landen niet snel overgaan tot drastischer maatregelen zullen deze ‘Italiaanse toestanden’ spoedig overwaaien naar andere landen in Europa, zo klinkt het.

Tragische situatie

Volgens Italiaanse medici lopen andere landen in Europa slechts een paar dagen achter op de chaos waarin Italië zich momenteel bevindt. ,,Het is voor niet-specialisten moeilijk voor te stellen hoe een exponentiële snelheidsverhoging uit de hand kan lopen”, schrijven de artsen. ,,Het is dus erg lastig om de tragische gevolgen te begrijpen die een exponentiële groei kan hebben in een epidemie als deze.” Wetenschappers erkennen dan ook de ernst van de situatie en weten dat een ‘lineaire oplossing’ voor het probleem niet zal werken.

,,Mensen opdragen om niet bij elkaar te blijven in grote groepen is lang niet voldoende”, zeggen de artsen. ,,We bevinden ons nu in de tragische situatie dat het meest efficiënte gezondheidssysteem van het rijkste deel van het land bijna op volle toeren draait. Het zal binnenkort moeilijk worden om meer mensen met het coronavirus nog te kunnen te helpen. Dit is de reden waarom een ​​bijna volledige afsluiting van het land is aanbevolen: om de besmetting zo snel mogelijk te vertragen en hopelijk te stoppen.”

Oproep

In de meeste Europese landen is er nog voldoende tijd om een lockdown van dezelfde omvang als China of Zuid-Korea te verwezenlijken. ,,Als Italië tien dagen geleden krachtiger had gehandeld, en dat is min of meer waar jullie (artsen in andere landen, red.) nu zijn, dan zouden er veel minder doden zijn gevallen en was de economische schade beperkt gebleven.”

De topdokteren richten zich tot andere medici in andere landen. ,,Dit is een oproep aan u, als lid van de wetenschappelijke gemeenschap, om er bij uw regering op aan te dringen nu actie te ondernemen om het virus actief te stoppen!”

Artsen in Nederland

Zuid-Korea en China moeten per direct als voorbeeld worden genomen om deze epidemie in Europa te stoppen, aldus de briefschrijvers. ,,Er is geen andere weg. Dus doe alstublieft uw best. Tijd is onze gemeenschappelijke vijand, omdat het virus erg snel en dodelijk is. Elke minuut is buitengewoon belangrijk omdat het levens redt. Verspil het niet! Wees voorzichtig.”

De brief, die is gedeeld in een Italiaans medisch tijdschrift, is ondertekend door enkele deskundigen in Nederland, onder wie Richard D. Gill (Emeritus, Leiden University), Giulia Cereda (Leiden University) en Alessandra Tamaro (Amsterdam University medical center).

Lockdown in Catalonië

Vanavond laat werd duidelijk dat de Spaanse regio Catalonië volledig in quarantaine gaat vanwege het coronavirus. De Catalaanse leider Quim Torra heeft hulp gevraagd aan de Spaanse regering om de maatregel goed te kunnen toepassen. Er kunnen geen vliegtuigen, treinen of boten meer naar Catalonië komen.

Het aantal besmettingen in de regio is vrijdag omhooggeschoten van 20 naar 58. Drie mensen zijn overleden. Eerder werden in Catalonië 70.000 mensen in quarantaine geplaatst. In Catalonië wonen ongeveer 7,4 miljoen mensen.