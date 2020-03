Verpleegster die viral ging met noodkreet over hamsteren zit ziek thuis: ‘Volgens mij heb ik corona’

Volgens Bilbrough, die vandaag via een videoverbinding verscheen in de talkshow Good Morning Britain, zit ze noodgedwongen thuis in quarantaine. ,,Ik ben nog niet getest, maar heb wel symptomen die wijzen op corona zoals plotselinge kortademigheid, pijn op de borst en aanhoudende misselijkheid.” Ze blijft thuis om haar collega's en anderen niet in gevaar te brengen en roept kijkers op bij soortgelijke klachten haar voorbeeld te volgen. ,,We mogen de gezondheidsdiensten niet in gevaar brengen.”



Bilbrough voelt zich eenzaam nu ze in zelfisolatie zit en brengt haar dagen vooral door met slapen, slapen en nog eens slapen. Ze hoopt dat haar klachten snel zullen verminderen en dat ze snel weer aan het werk kan. Ze gokt op maandag, maar of dat lukt is uiterst onzeker. Waarom de verpleegkundige nog niet is getest? Dat laat ze in het midden. Zeker is dat er ook in het Verenigd Koninkrijk, net als in ons land, een tekort is aan testen.