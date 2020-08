Verpleegster verliest been nadat ze fysieke klachten negeert om coronapatiënten te helpen

De 26-jarige Sette Buenaventura negeerde acht weken lang kramp in haar rechter kuit tijdens haar werk in het Salford Royal hospitaal. Een scan in april onthulde een kwaad­aar­dig ge­zwel waardoor haar been moest worden geamputeerd tot boven de knie. ,,Werken als verpleegster betekent dat je je eigen pijnsymptomen aan de kant schuift omdat je bezig bent met het helpen van anderen... maar alles heeft een prijs”, zegt Sette tegen BBC News.



De verpleegster, afkomstig uit het Engelse stadje Eccles in Greater Manchester, had moeite met lopen door de pijn in haar been, maar ze ging ervan uit dat dit kwam door voortdurend recht te staan. ,,Toen Covid-19 toesloeg werkten we keihard. We hadden geen tijd om ons zorgen te maken over pijntjes en kwaaltjes”, vertelt ze. ,,We stonden paraat op elk uur van de dag om iedereen te helpen die ons nodig had en ik hield sterk vast aan die toewijding.”