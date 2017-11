Verpleegsters vertikken het stervende man (89) te helpen en barsten in lachen uit

De oorspronkelijke video is opgenomen in februari 2014. Tot zes maal toe roept de 89-jarige James Dempsey tevergeefs om hulp. Hij kan amper ademen. Verpleegkundigen vertikken het om langs te gaan bij de veteraan uit de Tweede Wereldoorlog. Pas om half zeven ’s ochtends, twee uur na zijn eerste oproep, komen drie van hen poolshoogte nemen. Op de beelden is te zien hoe ze in een lachbui uitbarsten wanneer het zuurstofapparaat eerst dienst weigert. Een van hen lacht zo hard dat de verpleegkundige zich aan het bed moet vasthouden om steun te hebben. De bejaarde man heeft dan al het bewustzijn verloren. Hartreanimatie wordt opgestart, maar niet volledig doorgezet en een medisch urgentieteam wordt pas een uur later door de verpleegkundigen opgeroepen. Ze kunnen enkel het overlijden vaststellen.

Verborgen camera

De zoon van Dempsey had in 2014, toen hij zijn vader bij zijn nieuwe verpleeghuis binnenbracht, al een slecht voorgevoel. Hij vermoedde dat de verzorging er drastisch tekortschoot en plaatste een verborgen camera op de kamer, met medeweten van zijn vader.

De nabestaanden sleepten na het overlijden het Northeast Atlanta Health and Rehabilitation Center voor de rechter. Daarbij werd de video als bewijs ingebracht. Het kwam in 2015 tot een proces waar de hoofdverpleegkundige kwam getuigen, de beelden bekeek en verklaarde dat ze meteen reanimatie startte. Iets wat niet strookt met de beelden. Na zes keer duwen op het lichaam van Demspey stopte ze met de reanimatie.

De rechter vroeg haar over het lachincident naast het bed van de patiënt: ,,Mevrouw, gebeurde er iets grappigs om 6.30 uur op 27 februari 2014, midden in de pogingen om meneer Dempsey te redden?" ,,Ik heb geen idee, meneer", bleef de hoofdverpleegkundige het antwoord schuldig.

Schikking

De familie en de directie van het revalidatiecentrum bereikten een schikking. Op het proces werd dan ook met geen woord gerept over de beelden van de verborgen camera. Ook zouden de nabestaanden zich met de pers willen spreken. Ze weigerden commentaar aan de lokale tv-zender WXIA-TV/11Alive die de video en de beelden van de rechtszaak ook in handen had gekregen.



Er hadden in het verpleeghuis vaker incidenten plaatsgevonden. Na een jarenlange juridische strijd verkreeg 11Alive recent van het hooggerechtshof van de staat Georgia toch de toelating om de gecombineerde beelden alsnog uit te zenden. Dit gebeurde deze week.



Pas toen de journalisten de beelden aan de bevoegde overheidsinstantie voorlegden, verloren de drie bewuste verpleegsters hun vergunning om nog als zorgkundige te werken. Het is niet duidelijk of de drie alsnog kunnen worden vervolgd. Mogelijk worden de verborgencamerabeelden volgens de plaatselijke wetgeving niet als bewijs aanvaard.