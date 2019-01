Verpleger vast voor bezwangeren comapatiënt

De verdachte is Nathan Sutherland. Hij kwam in beeld dankzij DNA-onderzoek, zo maakten de burgemeester en politiechef van Phoenix vandaag bekend.

Een 29-jarige vrouw die al 14 jaar in coma ligt in een speciale zorginstelling in Phoenix, beviel eind december plotseling van een gezonde baby. De bevalling, waarbij de baby bijna overleed, verraste het personeel en leidde tot een onderzoek naar misbruik. In dat onderzoek werden bij alle mannelijke personeelsleden van de instelling dna-stalen afgenomen in de hoop te weten te komen wie de vader is van het kind.